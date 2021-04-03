Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»

В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» со счетом 0:4 Рахимов на пресс-конференции заявил, что подаст в отставку.

«На послематчевой пресс-конференции игры с “Динамо” главный тренер ФК “Уфа” Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб “Уфа” благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч.

«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского «Ахмата».