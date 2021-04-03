Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»
ТАСС, 3 апреля. Рашид Рахимов покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает
ТАСС, 3 апреля. Рашид Рахимов покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает
В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской
«На послематчевой
Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч.
«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского «Ахмата».
Последним местом работы Рахимова в качестве тренера до «Уфы» был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Также специалист работал в клубе в период с 2013 по 2017 год (тогда команда называлась «Терек» — прим. ТАСС), в сезоне-2016/17 заняв пятое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории команды. Кроме того, Рахимов тренировал австрийскую «Адмиру», пермский «Амкар» и московский «Локомотив».