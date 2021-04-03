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3 апреля, источник: ТАСС

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»

ТАСС, 3 апреля. Рашид Рахимов покинул должность главного тренера футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «Уфы».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» со счетом 0:4 Рахимов на пресс-конференции заявил, что подаст в отставку.

«На послематчевой пресс-конференции игры с “Динамо” главный тренер ФК “Уфа” Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу. Футбольный клуб “Уфа” благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении.

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Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч.

«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Кубка России против грозненского «Ахмата».

Последним местом работы Рахимова в качестве тренера до «Уфы» был «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Также специалист работал в клубе в период с 2013 по 2017 год (тогда команда называлась «Терек» — прим. ТАСС), в сезоне-2016/17 заняв пятое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории команды. Кроме того, Рахимов тренировал австрийскую «Адмиру», пермский «Амкар» и московский «Локомотив».

Динамо
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Первый тайм: 2:0
Уфа
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