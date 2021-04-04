Расплата за неудачи. Рахимов и Мусаев покинули посты главных тренеров «Уфы» и «Краснодара»

Для краснодарцев в 2021 году этот крупный проигрыш стал не первым. 7 марта команда под руководством Мусаева на выезде проиграла «Спартаку» со счетом 1:6. Нестабильные результаты «Краснодара» в весенней части чемпионата можно было объяснить плотным календарем матчей, чередой травм и коронавирусом у ряда игроков. К тому же именно краснодарцы стали единственной российской командой, сумевшей выйти в плей-офф еврокубков, что немного скрасило неудачные выступления на внутренней арене.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но после зимней паузы «Краснодар» провел восемь матчей, победив всего один раз в игре с аутсайдером чемпионата России «Тамбовом» и один раз сыграв вничью при шести поражениях. Клуб в этот период вылетел из Лиги Европы, дважды проиграв загребскому «Динамо» в 1/16 финала, а также завершил борьбу в Бетсити — Кубке России, уступив в игре 1/8 финала «Сочи» (1:2). Мусаев возглавлял команду с 2018 года, в 2020-м он получил лицензию Pro и был официально назначен главным тренером клуба.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 3.04.2021, 16:30 Краснодар 0 Ахмат 5

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК “Краснодар”. После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после “Спартака”. Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия», — приводит слова Мусаева газета «Спорт-Экспресс».

После поражения от «Спартака» генеральный директор «Краснодара» Владимира Хашиг заявил, что клуб не будет увольнять Мусаева даже если команда проиграет все оставшиеся матчи чемпионата. В то же время в прессе на протяжении последних нескольких недель обсуждали возможную отставку Мусаева. Еще больше эти слухи возросли после того, как ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Виктором Гончаренко. Именно белорусский специалист, по информации «Спорт-Экспресса», является главным кандидатом на пост тренера «Краснодара».

Краснодарский клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Отставание от четвертой строчки, дающей право выступить в еврокубках в следующем сезоне, составляет восемь очков. Новому главному тренеру, кто бы им ни стал, этот сезон исправить будет уже очень сложно.

Вторая отставка за сезон в «Уфе»

Еще одна тренерская отставка случилась в «Уфе». Команда из Башкортостана крупно уступила на выезде «Динамо», после чего Рашид Рахимов на пресс-конференции заявил о намерении покинуть свой пост.

«В любом случае нужно встряхнуть команду. Наверное, сейчас я все-таки скажу руководству о том, что это нужно сделать. Может быть, как раз смена на тренерском мостике даст какой-то импульс и встряхнет команду. Может быть, снимет какой-то стресс в команде, чтобы они по-другому провели решающие матчи», — отметил Рахимов.

Рашид Рахимов следит за игрой. | Источник: РИА "Новости"

Позднее в пресс-службе «Уфы» сообщили, что руководство клуба удовлетворило просьбу главного тренера. Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом всего один мяч. «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 3.04.2021, 19:00 Динамо 4 Уфа 0

Уфимцы отстают от тульского «Арсенала», находящегося в зоне переходных матчей за право остаться в премьер-лиге, на три очка, а от волгоградского «Ротора» — на четыре. При этом «Арсенал» еще не провел свой матч в 24-м туре. Рахимов стал восьмым тренером в чемпионате, не доработавшим до конца сезона. Помимо «Краснодара» и дважды «Уфы», по ходу чемпионата тренеров меняли «Химки», «Динамо», «Арсенал», «Ротор» и ЦСКА.

Проблемы «Уфы» начались в конце прошлого сезона, когда генеральный директор клуба Шамиль Газизов занял аналогичную должность в «Спартаке». В межсезонье команду покинул лидер полузащиты Даниил Фомин. Найти равнозначную замену на трансферном рынке клубу не удалось. 16 марта нынешнего года Газизов вернулся на пост гендиректора «Уфы».

В составе «Динамо» снова блеснула молодежь. Признанный лучшим игроком встречи 18-летний Константин Тюкавин забил гол и сделал две результативные передачи на партнеров. На счету 17-летнего Арсена Захаряна голевой пас и заработанный пенальти, который реализовал Николай Комличенко. Свой первый гол в весенней части чемпионата забил игрок молодежной сборной России Даниил Лесовой.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 3.04.2021, 14:00 Ротор 0 Локомотив 2

«Локомотив» не проигрывает весной

Испытывавший серьезные проблемы осенью и переживший смену генерального директора в декабре «Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу команда Марко Николича на выезде переиграла «Ротор» со счетом 2:0. При этом из-за травм железнодорожникам по-прежнему не могут помочь полузащитник Антон Миранчук, нападающий Зе Луиш и защитник Владислав Игнатьев.

«Локомотив» благодаря победной серии с 43 очками занимает третье место, на одно очко отставая от идущего вторым московского «Спартака», который свой матч 24-го тура проведет в воскресенье с «Ростовом». После матча Николич раскритиковал поле стадиона в Волгограде. «Надо двигаться дальше, мы заслужили победу на 100%, мы все контролировали. Мне понравилось все, кроме поля, которое находится в плохом состоянии», — сказал Николич.

«Ротор» провел первый матч под руководством главного тренера Юрия Батуренко, который 20 марта сменил на этом посту Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги, и формально пост главного тренера занимает Хасанби Биджиев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 3.04.2021, 16:30 Рубин 1 Сочи 0

Казанский «Рубин» на своем поле переиграл «Сочи» со счетом 1:0 и поднялся на пятое место в таблице, обогнав сочинский клуб. Единственный мяч забил вышедший после перерыва на замену Хвича Кварацхелия. «Перед игрой Леонид Викторович [Слуцкий] сказал мне, что забью, я это сделал. Мы с тренером решили, что я не выйду в стартовом составе, чтобы отдохнуть», — сказал грузинский полузащитник, который забил два мяча за свою сборную в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в конце марта.