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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева с поста главного тренера клуба

«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мурада Мусаева с поста главного тренера клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«После матча с “Ахматом” главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера “быков” будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, Мусаев объявил об уходе из «Краснодара» вчера, 3 апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.

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В 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счётом 0:5. После 24 матчей РПЛ краснодарцы набрали 34 очка и расположились на 10-м месте в таблице.

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