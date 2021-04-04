«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мусаева с поста главного тренера клуба
«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мурада Мусаева с поста главного тренера клуба.
«Краснодар» выступил с заявлением после ухода Мурада Мусаева с поста главного тренера клуба.
«После матча с “Ахматом” главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера “быков” будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, Мусаев объявил об уходе из «Краснодара» вчера, 3 апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.
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