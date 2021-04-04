«Уфа» назовет и. о. главного тренера команды в понедельник
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» определится с исполняющим обязанности главного тренера команды в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» определится с исполняющим обязанности главного тренера команды в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской
«Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема, — сказал Газизов. — Она (отставка) произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься
«Завтра вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с
Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом один мяч.
«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Бетсити — Кубка России против грозненского «Ахмата».