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13:01 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» назовет и. о. главного тренера команды в понедельник

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» определится с исполняющим обязанности главного тренера команды в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

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«Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема, — сказал Газизов. — Она (отставка) произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься кто-то из помощников».

Команда
Уфа

«Завтра вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с кем-то придется расстаться. Сейчас я не буду ничего предсказывать», — добавил он.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом один мяч.

«Уфа» после 24 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Следующий матч уфимский клуб проведет 7 апреля в четвертьфинале Бетсити — Кубка России против грозненского «Ахмата».

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