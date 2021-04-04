«Уфа» назовет и. о. главного тренера команды в понедельник

В субботу после поражения в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского «Динамо» (0:4) главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подал в отставку. Руководство клуба удовлетворило его просьбу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема, — сказал Газизов. — Она (отставка) произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься кто-то из помощников».

Команда Уфа

«Завтра вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с кем-то придется расстаться. Сейчас я не буду ничего предсказывать», — добавил он.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева. В последних семи матчах в чемпионате страны клуб потерпел шесть поражений и один раз сыграл вничью, забив при этом один мяч.