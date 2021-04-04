Шпилевский — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
По данным «СЭ», Алексей Шпилевский — один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».
По данным «СЭ», Алексей Шпилевский — один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».
К 33-летнему белорусскому специалисту, возглавляющему сейчас «Кайрат», могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.
Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью, когда «быки» попали в кризис. В его пользу говорит ставка на атакующий футбол, опыт обучения в Германии и работы в системе «Ред Булл», а также активное внедрение в «Кайрате» воспитанников академии, с которыми клуб стал в минувшем сезоне чемпионом — впервые за 16 лет.
Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения Сергея Галицкого с владельцем казахстанского клуба Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с тренером (Константин Алексеев).