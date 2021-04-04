В «Сочи» рассказали о состоянии заболевшего Федотова
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пропустил матч 24-го тура чемпионата России по футболу против казанского «Рубина»
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пропустил матч 24-го тура чемпионата России по футболу против казанского «Рубина»
Игра прошла в Казани в субботу. «Сочи» уступил «Рубину» со счетом 0:1. Обязанности главного тренера гостей исполнял помощник Федотова Олег Фоменко.
«У Федотова простуда. Когда он вернется, пока непонятно, посмотрим, когда он будет здоров. Надеемся, что он быстро вернется в строй», — сказал Рубашко.
После 24 туров «Сочи» с 40 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Российской