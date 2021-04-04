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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Сочи» рассказали о состоянии заболевшего Федотова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пропустил матч 24-го тура чемпионата России по футболу против казанского «Рубина» из-за простуды, сообщил РИА Новости генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Казани в субботу. «Сочи» уступил «Рубину» со счетом 0:1. Обязанности главного тренера гостей исполнял помощник Федотова Олег Фоменко.

«У Федотова простуда. Когда он вернется, пока непонятно, посмотрим, когда он будет здоров. Надеемся, что он быстро вернется в строй», — сказал Рубашко.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 24 туров «Сочи» с 40 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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