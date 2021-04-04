«Пробили ногу шипами»: в «Сочи» рассказали о жутких деталях игры с «Рубином»

«Не хватило, на самом деле, реализации моментов. Их было достаточно, мы играли с преимуществом, но, к сожалению, так произошло, — сказал Рубашко. — При пропущенном голе произошла такая ситуация, что Кириллу Заике шипами пробили бутсу насквозь вместе с ногой. Пока он ушел, у нас стояло два игрока на замену, и все шло к тому, что резервные должны были сказать главному судье, что нужны замены и нужно подождать с розыгрышем углового. Такое ощущение, что команда не была готова, ждала замен. Но главный (судья) дал возможность играть, быстро разыграли мяч, и потом последовал удар».