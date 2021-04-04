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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пробили ногу шипами»: в «Сочи» рассказали о жутких деталях игры с «Рубином»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Сергей Фукс. Перед пропущенным голом от казанского «Рубина» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу защитнику «Сочи» Кириллу Заике пробили ногу шипами, сообщил РИА Новости генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Казани в субботу. «Сочи» уступил «Рубину» со счетом 0:1.

«Не хватило, на самом деле, реализации моментов. Их было достаточно, мы играли с преимуществом, но, к сожалению, так произошло, — сказал Рубашко. — При пропущенном голе произошла такая ситуация, что Кириллу Заике шипами пробили бутсу насквозь вместе с ногой. Пока он ушел, у нас стояло два игрока на замену, и все шло к тому, что резервные должны были сказать главному судье, что нужны замены и нужно подождать с розыгрышем углового. Такое ощущение, что команда не была готова, ждала замен. Но главный (судья) дал возможность играть, быстро разыграли мяч, и потом последовал удар».

Во время загрузки произошла ошибка.

После 24 туров «Сочи» с 40 очками идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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