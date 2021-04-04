Гол Погребняка помог «Уралу» победить «Арсенал» в матче РПЛ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле победили тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле победили тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Павел Погребняк (13-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (85-я). На третьей минуте игрок «Арсенала» Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.
«Урал» с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ, «Арсенал» (17) идет на 14-й строчке.