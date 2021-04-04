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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Погребняка помог «Уралу» победить «Арсенал» в матче РПЛ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле победили тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Павел Погребняк (13-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (85-я). На третьей минуте игрок «Арсенала» Владислав Пантелеев не реализовал пенальти.

Rutube.ru

«Урал» с 29 очками занимает 12-е место в РПЛ, «Арсенал» (17) идет на 14-й строчке.

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Урал
2:0
Первый тайм: 1:0
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