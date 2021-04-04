Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Сент-Этьен
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:05
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
21:30
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Страсбур
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Брест
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Монпелье
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Бернли
32
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
Сборная России проиграла Словакии
18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

«Спартак» в 23 матчах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Расплата за неудачи. В РПЛ две тренерские отставки
Капризов перевернул матч. Он дарил шансы партнерам и забил сам
Месси выдвинул условие для пожизненного контракта с «Барселоной»
Все хотят сравнить себя с Большуновым. Итоги ЧР по лыжам
Логинов полностью провалил ЧР. Что с лучшим биатлонистом страны
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
«Севилья» — «Атлетико» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь