«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура Российской
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.
Встреча 24-го тура Российской
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Спартак» в 23 матчах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской