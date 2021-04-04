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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов может возглавить клуб РПЛ

Последним местом его работы была сборная Казахстана.

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Источник: AFP 2020

54-летний экс-наставник «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов рассматривается на пост главного тренера «Краснодара», сообщает KazFootball.kz.

Последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года. Болгарский специалист возглавлял «Астану» с 2014 по 2018 годы. Под его руководством астанчане четыре раза подряд становились чемпионами Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Также Стойлов два раза выводил столичный клуб в групповой раунд Лиги Европы, и однажды команда дошла до 1/16 финала.

Предыдущий наставник «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост после разгромного поражения «Ахмату» (0:5). Ранее в российских СМИ сообщали, что на этот пост также претендует главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.

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