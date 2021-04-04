Станимир Стойлов может возглавить клуб РПЛ

Последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года. Болгарский специалист возглавлял «Астану» с 2014 по 2018 годы. Под его руководством астанчане четыре раза подряд становились чемпионами Казахстана, а также впервые в истории казахстанского футбола вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Также Стойлов два раза выводил столичный клуб в групповой раунд Лиги Европы, и однажды команда дошла до 1/16 финала.