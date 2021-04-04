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18:43 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Тамбов» в первой игре под руководством Олича. Судья назначил четыре пенальти

САРАНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске, где «Тамбов» проводит домашние матчи.

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Источник: РИА "Новости"

Все голы были забиты с пенальти. В составе ЦСКА отличились Никола Влашич (26-я минута) и Соломон Рондон (52). У «Тамбова» забитым мячом отметился Артем Архипов (16). Еще один удар с 11-метровой отметки не сумел реализовать Влашич. Четыре пенальти в одном матче — второй результат в истории чемпионатов России, рекорд — пять 11-метровых — был установлен в сезоне-1998/99 в игре между волгоградским «Ротором» и новороссийским «Черноморцем» (5:2).

На 69-й минуте встречи поле на носилках покинул исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон. Вместо него на поле вышел Вадим Карпов.

ЦСКА провел первый матч после назначения на пост главного тренера хорвата Ивицы Олича. Клуб набрал 43 очка в 24 матчах и вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» потерпел пятое поражение кряду и идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 13 очков после 24 встреч.

В следующем туре ЦСКА 12 апреля примет волгоградский «Ротор», а 8 апреля в гостях встретится с тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Бетсити — Кубка России. «Тамбов» в 25-м туре РПЛ 10 апреля на выезде сыграет с подмосковными «Химками».

Тамбов
1:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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