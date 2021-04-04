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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Матч прошел в Ростове и завершился со счетом 2:3 в пользу гостей. Счет на 23-й минуте встречи открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. На 27-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов забил автогол и сравнял счет. На 32-й минуте «Ростов» вышел вперед благодаря голу хавбека Георгия Махатадзе. Затем нападающий «Спартака» Александр Соболев отличился дублем (44-я, 58-я минуты).

Во время загрузки произошла ошибка.

После 24 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Ростов» располагается на восьмом месте с 37 очками.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с московским «Локомотивом», а ростовчане дома — с казанским «Рубином».

Ростов
2:3
Первый тайм: 2:2
Спартак
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