«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской
Матч прошел в Ростове и завершился со счетом 2:3 в пользу гостей. Счет на 23-й минуте встречи открыл полузащитник
После 24 матчей «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Ростов» располагается на восьмом месте с 37 очками.
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