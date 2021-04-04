Такой «Спартак» способен выиграть все матчи до конца чемпионата. «Зениту» стоит напрячься

Валерий Карпин регулярно обыгрывает «Спартак». Он возглавил «Ростов» весной 2018-го, и с тех пор в шести матчах чемпионата против
При этом Карпина любят болельщики «Спартака», многие из которых хотели бы видеть его во главе команды, если Доменико Тедеско летом все же уедет. Недавно «СЭ» провел большой спецпроект с выборами нового главного тренера
Поэтому «Карпин против «Спартака» — интрига, с одной стороны, очевидная и лежащая на поверхности, с другой — не особо жизненная. Четырьмя победами в шести матчах он всем уже все доказал.
Поэтому, на мой взгляд, куда важнее следующий факт. Осенью «Спартак» провел против «Ростова» один из самых слабых и унылых матчей в этом сезоне. Хуже, пожалуй, было только с «Зенитом» в
И если брать тот матч за отправную точку, и вспомнить про серию из пяти игр без побед против «Ростова», то «Спартак» за эти полгода добился серьезного прогресса. В Москве у
Просто факт — последний раз «Спартак» забивал ростовчанам три гола осенью 2012-го года (3:1). Еще при Унаи Эмери дубль делал Эменике, еще один мяч добавил Ари. Фамилии словно из другой жизни, что неудивительно — прошло восемь с половиной лет.
Да, два из трех голов «Спартака» получились шальными — тут и рикошет после удара Мозеса, и срезка Алесами при первом мяче Соболева. Но, повторю — учитывая количество моментов, созданных гостями, вряд ли кто назовет результат случайным. Тем более что и сам «Ростов» дважды забил после нелепых косяков обороны
В любом случае, 16 голов в четырех последних матчах — космическая статистика для РПЛ, которую принято называть «лигой автобусов». В этом «Спартаке» Тедеско очень многое завязано на эмоциях, и такие победы, как в
Дмитрий Гирин