Интрига жива. «Спартак» победил «Ростов» и сократил отставание от «Зенита» в премьер-лиге

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В Ростове-на-Дону ослабили коронавирусные ограничения, поэтому встречу смогли посетить 75% болельщиков от вместимости стадиона (43 472 зрителя).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7ce638d30a8eb32bb5d3" data-vnd="7ce638d30a8eb32bb5d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7ce638d30a8eb32bb5d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания осенней части чемпионата и победы «Зенита» над «Спартаком» со счетом 3:1 казалось, что команда из Санкт-Петербурга в третий раз подряд уверенно выиграет титул чемпиона страны. К тому же главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после той встречи заявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. У немецкого специалиста истекает срок контракта. Столичная команда начала весеннюю часть с вылета из Бетсити — Кубка России, проиграв «Динамо» (0:2), и поражения от «Рубина» (0:1) в чемпионате.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 4.04.2021, 19:00 Ростов 2 Спартак 3

Однако с возвращением в команду Квинси Промеса игра красно-белых резко преобразилась. В трех следующих матчах команда Тедеско забила 13 мячей, разгромила «Краснодар» (6:1) и «Урал» (5:1) и взяла реванш у «Динамо» уже в чемпионате (2:1). «Ростов» в последние годы являлся одним из самых неудобных соперников для «Спартака». Под руководством Валерия Карпина, отдавшего «Спартаку» четыре года игровой карьеры и пять лет тренерской, «Ростов» удачно играет с красно-белыми.

Последний раз в рамках чемпионата России в Ростове-на-Дону красно-белые побеждали в сезоне-2013/14. В матче первого круга нынешнего сезона в Москве «Ростов» также одержал победу со счетом 1:0. На этот раз главный тренер «Ростова» не мог рассчитывать на ключевого игрока середины поля Матиаса Норманна из-за травмы, зато в строй вернулся лучший бомбардир команды форвард Кенто Хасимото. Тедеско же стартовым составом не удивил и действовал по любимой схеме с тремя центральными защитниками.

Проклятие Маслова

Начало встречи не изобиловало множеством опасных моментов, игру раскрыл гол Виктора Мозеса на 23-й минуте встречи. Нигерийский футболист «Спартака» обыграл соперника и нанес удар из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от игрока хозяев поля влетел в ближний угол ворот Сергея Песьякова. Критикуемый по ходу осенней части чемпионата Мозес весной забил уже второй важнейший мяч для «Спартака». Ранее он отличился в игре с «Динамо».

Уже спустя четыре минуты «Ростов» отыгрался. Защитник «Спартака» Павел Маслов в подкате прервал передачу Дмитрия Полоза на Понтуса Альмквиста и срезал мяч в собственные ворота. 20-летний футболист в третий раз в своей карьере забивает в собственные ворота. Ранее это произошло в той же встрече с «Динамо» и в игре прошлого чемпионата с «Сочи» (0:1).

Маслов с тремя автоголами вышел на второе место по этому показателю среди спартаковцев. Рекорд принадлежит Юрию Седову, который четырежды забивал в свои ворота. Он выступал за красно-белых с 1947 по 1958 год, став трехкратным чемпионом СССР в составе клуба.

«Не так важно, что он забил автогол или что, например, по его вине был назначен пенальти, ведь нельзя по таким небольшим фактам судить в целом о том, как игрок провел матч. Он сегодня играл против Альмквиста — одного из самых быстрых футболистов РПЛ, страховал в глубине, выиграл огромное количество единоборств, в его исполнении мы увидели много хороших передач — Павел провел блестящий матч. Он действительно хорош, и мы совершенно удовлетворены его игрой. Я буду поддерживать каждого футболиста до самого конца, потому что они все являются моими игроками, это нормально», — подчеркнул Тедеско после матча.

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Поддержал своего партнера по команде и полузащитник Роман Зобнин. «Ошибки случаются, это футбол, мы без ошибок не можем, ничего страшного. Маслову нужно поскорее забыть автогол и не думать об этом, и у меня ошибки были, и у других были, это футбол», — сказал он.

Рекордсменами по автоголам в истории чемпионатов России являются бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин и нынешний защитник «Ротора» Соломон Кверквелия. Они отправляли мяч в собственные ворота по четыре раза.

Неудержимый Соболев

Спустя пять минут после автогола Маслова защитник красно-белых Айртон не сумел вынести мяч из своей штрафной, Александр Максименко спас «Спартак» от гола после удара Полоза в упор, но через несколько секунд вратарь не сумел выручить команду после удара Георгий Махатадзе. Вынужденный отыгрываться «Спартак» быстро взял инициативу в свои руки и за минуту до окончания первого тайма Александр Соболев головой переправил мяч в сетку ворот Песьякова.

Второй тайм проходил с преимуществом красно-белых. Забивать могли Джордан Ларссон и Мозес, но в обоих случаях вратарь хозяев выручил команду. Однако на 59-й минуте Соболев после подачи Промеса с углового выиграл верховую борьбу у защитников и оформил дубль. Для форварда сборной России этот гол стал седьмым в последних четырех матчах, всего в активе 24-летнего нападающего 12 мячей и три голевые передачи в 17 играх текущего сезона РПЛ.

«Саша был и является хорошим игроком, в дальнейшем он будет становиться только лучше, так как молод и постоянно работает над собой, — сказал Тедеско. — В последнее время он стал лучше работать корпусом при контроле мяча. Как я уже говорил, в этом сезоне он пропустил около десяти игр из-за травм, без него, конечно, мы тоже набирали очки, но каждой команде нужен подобный ключевой нападающий. Без Левандовского, например, мюнхенская “Бавария” уже не будет такой опасной, как с ним, здесь та же ситуация».

В оставшееся время «Ростов» большими силами шел вперед, но голевых моментов создать не сумел. При этом красно-белые хорошо играли на контратаках и не раз могли забить четвертый мяч. «Спартак» одержал четвертую победу подряд и отстает от «Зенита» на одно очко. Петербуржцы свой матч проведут 5 апреля против «Химок».

«Спартак» с таким составом не должен опускаться ниже третьего места, это будет совсем некорректно. Плюс пришел Промес, который без адаптации становится лидером, Мозес обрел себя и опять забил. «Спартак» после сегодняшней победы сохраняет неплохие шансы на чемпионство. Посмотрим, как «Зенит» сыграет завтра с «Химками», если «Зенит» выиграет, то догнать его будет тяжело, — сказал ТАСС бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Карпин же после матча отметил, что «Спартак» мало чем удивил его и посетовал на неудачные рикошеты в эпизодах с голами. «Обидно проигрывать, еще и когда залетают такие голы, ребята молодцы, могу поблагодарить. Начали терять мячи на своей половине поля, где-то недорабатывали — в этом была проблема. Мы где-то минут на десять отдали инициативу, а так выдержали темп. По сравнению с матчем первого круга “Спартак” стал играть чуть по-другому, в более простой футбол», — отметил главный тренер «Ростова».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 4.04.2021, 16:30 Тамбов 1 ЦСКА 2

Четыре пенальти и дебют Олича

ЦСКА провел первый матч под руководством нового главного тренера Ивицы Олича, который на этом посту сменил Виктора Гончаренко. Хорват выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА. Неслучайно многочисленные болельщики ЦСКА, приехавшие в Саранск, тепло поприветствовали нового тренера, развернув ряд баннеров в его поддержку.

Олич сделал два существенных изменения в стартовом составе по сравнению с прошлыми играми. Впервые с 27 февраля с первых минут на поле вышел игрок группы атаки Арнор Сигурдссон. Также в старте появился новичок армейцев Эмиль Бохинен.

Неожиданно быстро гости оказались в роли отыгрывающихся, на 16-й минуте встречи пенальти в их ворота реализовал Артем Архипов. Но уже спустя 10 минут главный арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый в ворота «Тамбова», который реализовал Никола Влашич. В начале второго тайма в ворота хозяев был назначен второй пенальти, на этот раз к точке подошел Соломон Рондон и тоже не промахнулся.

Спустя десять с небольшим минут мяч попал в выставленную Архиповым руку, что привело к третьему пенальти в ворота «Тамбова». Но удар Влашича отразил вратарь Виталий Сычев. На 69-й минуте встречи поле на носилках покинул исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, которого заменил Вадим Карпов. Как сообщил после матча Олич, травма защитника носит серьезный характер.

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Несмотря на победу, главный тренер ЦСКА был не совсем доволен качеством игры своей команды. «Сказалась на качестве игры маленькая подготовка с футболистами из-за игр сборных. Было видно, что футболисты устали после игр сборных и дороги. Но настрой сегодня был какой надо», — сказал Олич.

«Что касается качества игры, то его надо улучшать. Думаю, что каждый игрок пытался показать свои лучшие качества при новом тренере, видно, что заряженность была. Работу тренера можно будет оценивать уже после того, как пройдет полноценный сбор. Пока видно, что работы у Олича еще много», — отметил в беседе с ТАСС бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 24, 4.04.2021, 14:00 Урал 2 Арсенал Т 0

«Урал» оторвался от зоны вылета

В первом матче воскресенья екатеринбургский «Урал» на своем поле принимал тульский «Арсенал». Уже на второй минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который не реализовал Владислав Пантелеев. Спустя десять минут нападающий хозяев Павел Погребняк после подачи углового открыл счет.

В концовке встречи Рамазан Гаджимурадов подхватил мяч в центре поля, убежал от защитников «Арсенала» и переиграл вратаря Егора Шамова. «Урал» впервые обыграл «Арсенал» с 2018 года и оторвался от зоны переходных матчей за право остаться в премьер-лиге на 11 очков.

«Мы благодарны нашему вратарю Ярославу Годзюру, который отразил пенальти. Мы пока не обеспечили [место в РПЛ на следующий сезон], пока есть шансы нас догнать, люди будут стараться нас догнать. У нас еще сложные игры, пока мы не расслабляемся, будем стараться как можно больше набирать очков», — сказал ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.

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