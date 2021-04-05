«Универсала из Казахстана могут забрать». В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб

«Кто будет левым беком в будущем? Переосмысление линии защиты нужно. К Фернандесу мало вопросов — приносит пользу в атаке. Зайнутдинов не переходит в “Аталанту” (то была первоапрельская шутка), но реально заинтересовал большие клубы. Крутые скауты придумали новый тренд — охота за футболистами, которых другие упускают в таких лигах, как российская, бельгийская или украинская, ведь португальская давно стала “попсовой” для трансферного мира. Как и Кварацхелия, Зайнутдинов прогрессирует, хотя сменил позицию — стал левым латералем после игры в центре поля. Универсала из Казахстана могут забрать, и тогда на левый край нужно искать нового игрока. Или верить в Тикнизяна — играл слева на молодежном Евро-2020, или вспоминать о Щенникове. Или же искать новичка, ведь не случайно Бахтиер занял не свою позицию. Значит, Гончаренко ставил его выше номинальных левых защитников», — говорится в тексте.