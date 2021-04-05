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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Универсала из Казахстана могут забрать». В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб

Говорится о прогрессе Бахтиера.

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Источник: РИА "Новости"

Российский сайт Soccer.ru, оценивая выездную игру ЦСКА в РПЛ против «Тамбова» (2:1) под руководством нового тренера Ивицы Олича, отметил, что казахстанский универсал «армейцев» Бахтиер Зайнутдинов может сменить клубную прописку.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 24, 4.04.2021, 16:30

Тамбов1ЦСКА2

«Кто будет левым беком в будущем? Переосмысление линии защиты нужно. К Фернандесу мало вопросов — приносит пользу в атаке. Зайнутдинов не переходит в “Аталанту” (то была первоапрельская шутка), но реально заинтересовал большие клубы. Крутые скауты придумали новый тренд — охота за футболистами, которых другие упускают в таких лигах, как российская, бельгийская или украинская, ведь португальская давно стала “попсовой” для трансферного мира. Как и Кварацхелия, Зайнутдинов прогрессирует, хотя сменил позицию — стал левым латералем после игры в центре поля. Универсала из Казахстана могут забрать, и тогда на левый край нужно искать нового игрока. Или верить в Тикнизяна — играл слева на молодежном Евро-2020, или вспоминать о Щенникове. Или же искать новичка, ведь не случайно Бахтиер занял не свою позицию. Значит, Гончаренко ставил его выше номинальных левых защитников», — говорится в тексте.

Напомним, Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе москвичей 19 матчей в российской премьер-лиге, забив один гол и сделав один ассист. «Армейцы» выкупили игрока у «Ростова» за два миллиона евро.

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