Семак объяснил, почему «Зенит» не называет имена заразившихся коронавирусом футболистов

В 2021 году в составе «Зенита» коронавирусом переболели нападающий Артем Дзюба, вратарь Андрей Лунев и полузащитник Вильмар Барриос.
«Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь, любая болезнь — в первую очередь личное дело, — сказал Семак. — И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер? Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными — и что, каждый раз надо всем все объяснять? Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать».
«В прошлом году любой вечерний звонок клубного доктора вызывал у меня обоснованную тревогу, да и сейчас болезнь никуда не испарилась. Но все-таки на данный момент у многих наших ребят уже есть иммунитет, кто-то сделал прививку от коронавируса», — отметил главный тренер «Зенита».
В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 48 очков. В понедельник петербургский клуб в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги примет подмосковные «Химки».