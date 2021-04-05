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13:20 (мск), источник: ТАСС

Семак объяснил, почему «Зенит» не называет имена заразившихся коронавирусом футболистов

ТАСС, 5 апреля. Болезнь является личным делом футболистов, поэтому они самостоятельно должны заявлять о заболеваниях. Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

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В 2021 году в составе «Зенита» коронавирусом переболели нападающий Артем Дзюба, вратарь Андрей Лунев и полузащитник Вильмар Барриос.

Команда
Зенит

«Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь, любая болезнь — в первую очередь личное дело, — сказал Семак. — И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер? Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными — и что, каждый раз надо всем все объяснять? Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать».

«В прошлом году любой вечерний звонок клубного доктора вызывал у меня обоснованную тревогу, да и сейчас болезнь никуда не испарилась. Но все-таки на данный момент у многих наших ребят уже есть иммунитет, кто-то сделал прививку от коронавируса», — отметил главный тренер «Зенита».

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 48 очков. В понедельник петербургский клуб в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги примет подмосковные «Химки».

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