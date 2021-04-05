Семак объяснил, почему «Зенит» не называет имена заразившихся коронавирусом футболистов

«Во-первых, есть такое понятие, как частная жизнь, любая болезнь — в первую очередь личное дело, — сказал Семак. — И если сам футболист публично не говорит о том или ином заболевании, то почему это за него должен делать главный тренер? Во-вторых, практика постоянных тестов подчас приводила к тому, что положительные результаты чередовались с отрицательными — и что, каждый раз надо всем все объяснять? Случаются же ложнопозитивные тесты, а они ведь тоже автоматически приводят к тому, что игрока приходится на какое-то время изолировать».