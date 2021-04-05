Футболист ЦСКА Магнуссон перенесет операцию из-за травмы
ТАСС, 5 апреля. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдуру Магнуссону предстоит перенести операцию
ТАСС, 5 апреля. Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдуру Магнуссону предстоит перенести операцию
Встреча прошла 4 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Магнуссон вышел в стартовом составе армейцев и покинул поле на носилках на 70-й минуте матча. Его заменил Вадим Карпов.
«Во вчерашнем матче с “Тамбовом” защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил травму: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция», — говорится в заявлении ЦСКА.
Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба становился обладателем Суперкубка России (2018). В нынешнем сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол за ЦСКА во всех турнирах. В последний раз Магнуссон получал травму в августе 2020 года, восстановление заняло пять дней, в результате чего он пропустил один матч.
ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи 12 апреля примут волгоградский «Ротор», а 8 апреля в гостях встретятся с тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Бетсити — Кубка России.