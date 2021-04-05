Футболисту «Спартака» Жиго диагностировали сотрясение мозга
ТАСС, 5 апреля. Защитнику футбольного клуба «Спартак» Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает
ТАСС, 5 апреля. Защитнику футбольного клуба «Спартак» Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает
Сроки восстановления футболиста не приводятся.
В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф — Российской
Ближайший матч «Спартак» проведет 11 апреля в гостях против «Локомотива». В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» с 43 очками находится на третьей строчке.
Жиго 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.