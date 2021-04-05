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15:52 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Спартака» Жиго диагностировали сотрясение мозга

ТАСС, 5 апреля. Защитнику футбольного клуба «Спартак» Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Сроки восстановления футболиста не приводятся.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом «Ростова» Понтусом Альмквистом.

Ближайший матч «Спартак» проведет 11 апреля в гостях против «Локомотива». В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» с 43 очками находится на третьей строчке.

Жиго 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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