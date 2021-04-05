Футболисту «Спартака» Жиго диагностировали сотрясение мозга

Сроки восстановления футболиста не приводятся.

В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом «Ростова» Понтусом Альмквистом.

Ближайший матч «Спартак» проведет 11 апреля в гостях против «Локомотива». В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» с 43 очками находится на третьей строчке.