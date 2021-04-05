Скончался экс-капитан футбольного ЦСКА
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Капитан футбольного ЦСКА начала 1960-х годов Виктор Дородных ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщается на странице московского клуба в Twitter.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Капитан футбольного ЦСКА начала 1960-х годов Виктор Дородных ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщается на странице московского клуба в Twitter.
«Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных — капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.
Дородных пять раз становился бронзовым призером чемпионатов СССР.