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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался экс-капитан футбольного ЦСКА

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Капитан футбольного ЦСКА начала 1960-х годов Виктор Дородных ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщается на странице московского клуба в Twitter.

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«Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных — капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — говорится в сообщении.

Дородных пять раз становился бронзовым призером чемпионатов СССР.

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