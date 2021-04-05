Джанаев выбыл до конца сезона

Джанаев не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона, что с максимальной долей вероятности исключает его из числа претендентов на участие в Евро-2021.

Команда Сочи

В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф чемпионате России. За клуб он выступает с 2019 года.

За пост основного вратаря «Сочи» в оставшихся матчах поборются опытный Николай Заболотный, совершивший ошибку при решающем голе Хвичи Кварвцхелия в Казани, и новичок из «Краснодара» Денис Адамов.