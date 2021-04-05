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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джанаев выбыл до конца сезона

По информации «СЭ», повреждение, из-за которого основной вратарь «Сочи» Сослан Джанаев не смог приехать на сбор сборной России перед отборочными матчами ЧМ-2022, а затем пропустил игру сочинцев в РПЛ с «Рубином», оказалось серьезным.

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Джанаев не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона, что с максимальной долей вероятности исключает его из числа претендентов на участие в Евро-2021.

Команда
Сочи
В этом сезоне 34-летний голкипер провел 21 матч в Тинькофф чемпионате России. За клуб он выступает с 2019 года.

За пост основного вратаря «Сочи» в оставшихся матчах поборются опытный Николай Заболотный, совершивший ошибку при решающем голе Хвичи Кварвцхелия в Казани, и новичок из «Краснодара» Денис Адамов.

По данным «СЭ», в четвертьфинале Кубка России выше вероятность появления с первых минут Адамова.

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