Джанаев выбыл до конца сезона
По информации «СЭ», повреждение,
По информации «СЭ», повреждение,
Джанаев не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона, что с максимальной долей вероятности исключает его из числа претендентов на участие в Евро-2021.
За пост основного вратаря «Сочи» в оставшихся матчах поборются опытный Николай Заболотный, совершивший ошибку при решающем голе Хвичи Кварвцхелия в Казани, и новичок из «Краснодара» Денис Адамов.
По данным «СЭ», в четвертьфинале Кубка России выше вероятность появления с первых минут Адамова.