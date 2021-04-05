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19:42 (мск), источник: Sport24

Защитник ЦСКА Магнуссон: Сезон для меня закончен

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что из-за травмы пропустит остаток сезона-2020/21.

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Источник: Sport24

28-летний Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1), который состоялся 4 апреля.

Команда
ЦСКА

Футболисту диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, его ожидает операция.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее.

Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами.

Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много, — написал Магнуссон на своей странице в инстаграме.

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