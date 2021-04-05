«Зенит» прервал десятиматчевую беспроигрышную серию «Химок» в чемпионате России по футболу

Отличились признанный лучшим игроком матча Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, второй — в добавленное ко второму. На восьмой минуте мяч в ворота «Химок» отправил Сердар Азмун, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) взятие ворот было отменено из-за удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена по лицу капитана «Химок» Дмитрия Тихого. Хорват получил желтую карточку.

Перед началом матча прошла церемония поздравления тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной, ее помощника Артура Минчука, а также фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции. В церемонии также принимали участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые стали бронзовыми призерами в парном катании.

Петербургский клуб прервал десятиматчевую беспроигрышную серию «Химок» в РПЛ (восемь побед, две ничьи). В предыдущий раз «Химки» потерпели поражение в национальном первенстве в домашнем матче против «Зенита» (0:2), который прошел 1 ноября. Подмосковная команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» лидирует, набрав 51 очко и на четыре балла опережая идущий вторым «Спартак».