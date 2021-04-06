Быстров провел тренировку с женской командой «Зенита»

Вместе с футболистками сине-бело-голубых Владимир Быстров и Олег Власов провели разминку, а затем на поле в Удельном парке отработали передачи, открывания и удары по воротам. Завершила тренировочный день работа в тренажерном зале — команда выполнила упражнения на мышцы верхнего плечевого пояса.

«Было очень интересно, девчонки получают большую нагрузку. Даже для меня, мужчины, это было не просто. При этом сегодня у команды была восстановительная работа. Футболистки стараются, двигаются, они произвели на нас очень хорошее впечатление», — сказал Быстров.