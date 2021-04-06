Быстров провел тренировку с женской командой «Зенита»
«Зенит» запустил недельный тренировочный цикл, в ходе которого бывшие футболисты питерского клуба будут проводить тренировки с женской командой.
«Зенит» запустил недельный тренировочный цикл, в ходе которого бывшие футболисты питерского клуба будут проводить тренировки с женской командой.
Первыми стали Владимир Быстров и Олег Власов. Об этом сообщает
Вместе с футболистками
«Было очень интересно, девчонки получают большую нагрузку. Даже для меня, мужчины, это было не просто. При этом сегодня у команды была восстановительная работа. Футболистки стараются, двигаются, они произвели на нас очень хорошее впечатление», — сказал Быстров.
«Зенит», главным тренером которого является Ольга Зайцева, после 3-х туров занимает 2-е место в Суперлиге.