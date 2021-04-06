Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
5.04
Зенит
Химки
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
5.04
Барселона
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
5.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
23
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Мостовой: Кто угодно может сменить Тедеско в «Спартаке»

«Спартак» выиграл четыре матча подряд и продолжает погоню за «Зенитом». Доменико Тедеско больше не тренер-временщик. После каждого тура самый популярный вопрос: «Тедеско точно уходит?». Ответ пока отрицательный. Летом закончится контракт, и немецкий специалист покинет Россию. Александр Мостовой — один из тех, кто не будет скучать по Тедеско. Бывший форвард «Спартака» не изменил свою позицию даже после победной серии красно-белых.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

— Я много говорил на эту тему. И каждый раз остаюсь при своем мнении, — сразу напомнил Мостовой. — Я надеюсь, что Тедеско тоже останется при своем мнении. Его же никто не вынуждал. Он сам сказал об уходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Но ситуация меняется.

— Я был один из немногих, кто сказал, как хитро поступает Тедеско. Уходит в отпуск, знает, что будет 1,5 месяца на подготовку. Ему подкупят игроков, выиграют 3−4 матча и будут кричать, что Тедеско — герой. И станут упрашивать остаться. Все это сейчас происходит. А смысл? Если ты говоришь, что уходишь, то уходи.

— Насильно мил не будешь?

Команда
Спартак

— Можно и такую поговорку применить. Оставят Тедеско. И что?!

— Не надо опять все ломать. Новый тренер, новые игроки, новые требования.

— А чего ломать? Там ничего не ломается. Все уже давно сделано. «Спартак» был, есть и будет всегда. Пришел Промес — предал уверенности всем футболистам. Человек опытный. Много поиграл, много забивал. Раскрылись другие игроки. У «Спартака» хороший состав. Он обязан быть минимум в тройке.

— Владислав Радимов с вами бы не согласился.

— Не соглашается, потому что понимает: у «Спартака» много проблем, впереди всегда богатый «Зенит». Но я сужу по составу. Например, вчерашний матч с «Ростовом». Кстати, я угадал исход матча. Сказал, что «Спартак» победит в один мяч. А теперь берем его состав: Жиго, Джикия, Айртона, Соболева, Мозеса, Промеса, Зобнина. В «Ростове» есть кто-то сильнее этих футболистов?

— Вряд ли.

— Вот! Ясно, что из десяти игр «Ростов» зацепит только две-три.

— Если «Спартак» станет чемпионом, наверное, странно будет расставаться с Тедеско.

— В этом случае — да.

Я говорил про уход Тедеско, когда он плакал и кричал, что ему плохо в России. Хотя он сам подтолкнул к этому своим клоунским поведением. Станут чемпионами — молодцы, красавцы. Каррера тоже стал чемпионом. И что? Сейчас его уже не вспоминают.

Источник — sportsdaily.ru

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Гончаренко - в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого
СМИ: Капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста (видео)
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался
«Заткнитесь». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь