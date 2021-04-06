Александр Мостовой: Кто угодно может сменить Тедеско в «Спартаке»

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— Я много говорил на эту тему. И каждый раз остаюсь при своем мнении, — сразу напомнил Мостовой. — Я надеюсь, что Тедеско тоже останется при своем мнении. Его же никто не вынуждал. Он сам сказал об уходе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5cbd5294061585e59d1" data-vnd="b5cbd5294061585e59d1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5cbd5294061585e59d1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Но ситуация меняется.

— Я был один из немногих, кто сказал, как хитро поступает Тедеско. Уходит в отпуск, знает, что будет 1,5 месяца на подготовку. Ему подкупят игроков, выиграют 3−4 матча и будут кричать, что Тедеско — герой. И станут упрашивать остаться. Все это сейчас происходит. А смысл? Если ты говоришь, что уходишь, то уходи.

— Насильно мил не будешь?

Команда Спартак

— Можно и такую поговорку применить. Оставят Тедеско. И что?!

— Не надо опять все ломать. Новый тренер, новые игроки, новые требования.

— А чего ломать? Там ничего не ломается. Все уже давно сделано. «Спартак» был, есть и будет всегда. Пришел Промес — предал уверенности всем футболистам. Человек опытный. Много поиграл, много забивал. Раскрылись другие игроки. У «Спартака» хороший состав. Он обязан быть минимум в тройке.

— Владислав Радимов с вами бы не согласился.

— Не соглашается, потому что понимает: у «Спартака» много проблем, впереди всегда богатый «Зенит». Но я сужу по составу. Например, вчерашний матч с «Ростовом». Кстати, я угадал исход матча. Сказал, что «Спартак» победит в один мяч. А теперь берем его состав: Жиго, Джикия, Айртона, Соболева, Мозеса, Промеса, Зобнина. В «Ростове» есть кто-то сильнее этих футболистов?

— Вряд ли.

— Вот! Ясно, что из десяти игр «Ростов» зацепит только две-три.

— Если «Спартак» станет чемпионом, наверное, странно будет расставаться с Тедеско.

— В этом случае — да.

Я говорил про уход Тедеско, когда он плакал и кричал, что ему плохо в России. Хотя он сам подтолкнул к этому своим клоунским поведением. Станут чемпионами — молодцы, красавцы. Каррера тоже стал чемпионом. И что? Сейчас его уже не вспоминают.