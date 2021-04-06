Матчи 25-го тура РПЛ посвятят Дню космонавтики
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Матчи 25-го тура чемпионата России по футболу будут посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщается в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Матчи 25-го тура чемпионата России по футболу будут посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщается в
Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге Юрия Гагарина, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики первого космонавта «Поехали!».
Матчи 25-го тура РПЛ пройдут
Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.