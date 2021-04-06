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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи 25-го тура РПЛ посвятят Дню космонавтики

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Матчи 25-го тура чемпионата России по футболу будут посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге Юрия Гагарина, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики первого космонавта «Поехали!».

Матчи 25-го тура РПЛ пройдут 10—12 апреля.

Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.

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