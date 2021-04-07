Павлюченко — Деспотовичу: Если тебе что-то не нравится в России, чемодан — вокзал!
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко отреагировал на слова форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко отреагировал на слова форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.
Ранее последний признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.
«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе
В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 20 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
«Рубин», набрав 40 очков в 24 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской