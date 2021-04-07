Павлюченко — Деспотовичу: Если тебе что-то не нравится в России, чемодан — вокзал!

Ранее последний признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.



«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — написал Павлюченко в комментариях «инстаграма» «Чемпионата».