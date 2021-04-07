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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченко — Деспотовичу: Если тебе что-то не нравится в России, чемодан — вокзал!

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко отреагировал на слова форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее последний признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.

«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — написал Павлюченко в комментариях «инстаграма» «Чемпионата».

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В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 20 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

«Рубин», набрав 40 очков в 24 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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