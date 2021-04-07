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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кирилл Левников рассудит матч «Локомотив» — «Спартак»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Петербургский судья Кирилл Левников назначен главным арбитром московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Москве на стадионе в Черкизове в воскресенье, 11 апреля, и начнется в 19:00.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 25, 11.04.2021, 19:00

Локомотив-Спартак-

Помогать Левникову будут лайнсмены Роман Усачев и Дмитрий Чельцов, а также резервный арбитр Ян Бобровский. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче назначен Сергей Иванов, его ассистентом будет Андрей Болотенков. Инспектор встречи — Сергей Зуев.

Также первое назначение с 8 марта главным арбитром на матч РПЛ получил судья Сергей Карасев. Он рассудит матч между ЦСКА и волгоградским «Ротором», который пройдет в понедельник, 12 апреля, в Москве и начнется в 19:00. Вместе с ним на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный судья Роман Сафьян. Судьей на VAR будет Алексей Емелин, его ассистент — Алексей Лунев. Инспектор матча — Сергей Лапочкин-старший.

Назначения на остальные матчи тура:

Суббота, 10 апреля.

«Химки» (Московская область) — «Тамбов» — Владислав Безбородов (VAR — Николай Волошин),

«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — Павел Кукуян (Михаил Вилков),

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — Станислав Васильев (Василий Казарцев);.

Воскресенье, 11 апреля.

«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — Иван Сиденков (Артем Любимов),

«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — Игорь Панин (Евгений Кукуляк),

«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Владимир Москалев (Виталий Мешков).

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