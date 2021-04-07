Кирилл Левников рассудит матч «Локомотив» — «Спартак»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Петербургский судья Кирилл Левников назначен главным арбитром московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 25-м туре Российской
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Петербургский судья Кирилл Левников назначен главным арбитром московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в 25-м туре Российской
Встреча пройдет в Москве на стадионе в Черкизове в воскресенье, 11 апреля, и начнется в 19:00.
Помогать Левникову будут лайнсмены Роман Усачев и Дмитрий Чельцов, а также резервный арбитр Ян Бобровский. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче назначен Сергей Иванов, его ассистентом будет Андрей Болотенков. Инспектор встречи — Сергей Зуев.
Также первое назначение с 8 марта главным арбитром на матч РПЛ получил судья Сергей Карасев. Он рассудит матч между ЦСКА и волгоградским «Ротором», который пройдет в понедельник, 12 апреля, в Москве и начнется в 19:00. Вместе с ним на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный судья Роман Сафьян. Судьей на VAR будет Алексей Емелин, его ассистент — Алексей Лунев. Инспектор матча — Сергей
Назначения на остальные матчи тура:
Суббота, 10 апреля.
«Химки» (Московская область) — «Тамбов» — Владислав Безбородов (VAR — Николай Волошин),
«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — Павел Кукуян (Михаил Вилков),
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — Станислав Васильев (Василий Казарцев);.
Воскресенье, 11 апреля.
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — Иван Сиденков (Артем Любимов),
«Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — Игорь Панин (Евгений Кукуляк),
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Владимир Москалев (Виталий Мешков).