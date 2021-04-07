Кирилл Левников рассудит матч «Локомотив» — «Спартак»

Помогать Левникову будут лайнсмены Роман Усачев и Дмитрий Чельцов, а также резервный арбитр Ян Бобровский. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче назначен Сергей Иванов, его ассистентом будет Андрей Болотенков. Инспектор встречи — Сергей Зуев.

Также первое назначение с 8 марта главным арбитром на матч РПЛ получил судья Сергей Карасев. Он рассудит матч между ЦСКА и волгоградским «Ротором», который пройдет в понедельник, 12 апреля, в Москве и начнется в 19:00. Вместе с ним на матче будут работать лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный судья Роман Сафьян. Судьей на VAR будет Алексей Емелин, его ассистент — Алексей Лунев. Инспектор матча — Сергей Лапочкин-старший.