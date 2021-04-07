Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Атлетик
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
19:45
Ювентус
Наполи
21
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Сассуоло
21
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
12
Футбол. Кубок России
19:00
Ахмат
Уфа
10
Футбол. Кубок России
19:00
Сочи
Локомотив
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Чайка
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Краснодар-2
11
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Рыжиков стал главным тренером клуба блогера Евгения Савина

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков стал главным тренером клуба блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В моей команде “КраСава” получат шанс не только молодые футболисты, но и молодой тренер! Сергей Викторович Рыжиков, добро пожаловать. Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Месси на “Камп Ноу”, вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше). Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Евгения Савина в «Инстаграме».

В марте Рыжиков покинул «Тамбов». Сообщалось, что он завершит карьеру. Накануне стало известно, что Рыжиков проходит стажировку в тренерском штабе «Рубина».

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Тухлый матч Овечкина. У Александра не получалось вообще ничего
«Локомотив» Николича феерит: Одержали 7-ю победу в 7 матчах
ФК «Краснодар»: независимый Гончаренко у авторитарного Галицкого
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
«Ахмат» вышел в полуфинал Кубка России по футболу
«Бавария» играет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Порту» принимает «Челси» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь