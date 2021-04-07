Комиссия по работе с посредниками РФС оштрафовала «Тамбов» на 500 тысяч рублей
Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал «Тамбов» на 500 тысяч рублей за нарушение регламента по работе с посредниками.
Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал «Тамбов» на 500 тысяч рублей за нарушение регламента по работе с посредниками.
Об этом сообщается на официальном сайте организации 7 апреля.
На заседании комиссии по работе с посредниками штраф в размере 250 тысяч рублей получил «Акрон». «Алания», «Велес Москва», «Волгарь», «Чертаново», «Махачкала», «Звезда Пермь» и «Волна» получили предупреждение.
Футболисты «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, футболист «Казанки» Артур Черный также получили предупреждение.
«Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.