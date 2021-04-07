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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Комиссия по работе с посредниками РФС оштрафовала «Тамбов» на 500 тысяч рублей

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал «Тамбов» на 500 тысяч рублей за нарушение регламента по работе с посредниками.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщается на официальном сайте организации 7 апреля.

На заседании комиссии по работе с посредниками штраф в размере 250 тысяч рублей получил «Акрон». «Алания», «Велес Москва», «Волгарь», «Чертаново», «Махачкала», «Звезда Пермь» и «Волна» получили предупреждение.

Футболисты «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, футболист «Казанки» Артур Черный также получили предупреждение.

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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