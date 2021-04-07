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7 апреля, источник: Sport24

Николич: «Антон Миранчук будет готов к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в ¼ финала Кубка России, а также рассказал о состоянии Антона Миранчука.

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Источник: Sport24

«Мы жили в Сочи последние 15 дней. Устали уже здесь находиться. Три игры на выезде подряд, если считать «Уфу» перед перерывом. Потом была победа над «Ротором». Но сейчас мы возвращаемся домой с хорошим настроением.

Это игра, пропустили гол, как не надо. Мы впервые играли при такой комфортной температуре. Да и поле было отличное. Главное результат — 3:1. Чорлука почувствовал усталость, и мы решили не рисковать им.

Состояние Смолова? Смолов не тренировался с нами на сборах. Он был травмирован. В этом матче он забил два гола. Это его задача. Как и у других нападающих. Ему надо так же продолжать играть в каждой игре. Надо доказывать, что ты можешь показывать качественный футбол.

Будет ли готов Антон Миранчук к матчу со «Спартаком»? Да, он готов. Миранчук много пропустил. Уверен, что момент, когда он вернется на поле, не за горами.

У «Локомотива» самый сложный график? Согласен. Но мы должны играть по календарю. Никогда не говорил, что нам трудно. Никогда не знаешь, с кем легче играть. Иногда проще сыграть в дерби, нежели сразиться с командой, которая борется за выживание, — цитирует Николича «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля. Начало — в 19:00 мск.

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