Николич: «Антон Миранчук будет готов к матчу со «Спартаком»

«Мы жили в Сочи последние 15 дней. Устали уже здесь находиться. Три игры на выезде подряд, если считать «Уфу» перед перерывом. Потом была победа над «Ротором». Но сейчас мы возвращаемся домой с хорошим настроением.

Это игра, пропустили гол, как не надо. Мы впервые играли при такой комфортной температуре. Да и поле было отличное. Главное результат — 3:1. Чорлука почувствовал усталость, и мы решили не рисковать им.

Состояние Смолова? Смолов не тренировался с нами на сборах. Он был травмирован. В этом матче он забил два гола. Это его задача. Как и у других нападающих. Ему надо так же продолжать играть в каждой игре. Надо доказывать, что ты можешь показывать качественный футбол.

Будет ли готов Антон Миранчук к матчу со «Спартаком»? Да, он готов. Миранчук много пропустил. Уверен, что момент, когда он вернется на поле, не за горами.

У «Локомотива» самый сложный график? Согласен. Но мы должны играть по календарю. Никогда не говорил, что нам трудно. Никогда не знаешь, с кем легче играть. Иногда проще сыграть в дерби, нежели сразиться с командой, которая борется за выживание, — цитирует Николича «Матч ТВ».