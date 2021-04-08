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09:31 (мск), источник: Известия

Комбаров высказался относительно возможного ухода Тедеско из «Спартака»

Бывший защитник красно-белых и сборной России Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о тренерском вопросе в московском клубе. Напомним, наставник «Спартака» Доменико Тедеско еще до Нового года объявил об уходе из команды в конце сезона.

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Источник: Известия

«Наверное, надо решать вопрос не в последний момент. Если бы я был руководителем, то постарался бы принять решение уже сейчас. Чтобы тренер дал четкий ответ: остается он или нет. Но это всё должно проходить в закрытом формате, чтобы информация не вытекала. И от этого отталкиваться. Если тренер говорит, что не изменил своего решения, то искать варианты. Хотя в “Спартаке” тяжело что-то делать без утечек. Очень много слухов, домыслов. Это может дестабилизировать обстановку в команде», — сказал «Известиям» Комбаров.

Команда
Спартак

Также Комбаров отметил, что работать главным тренером в «Спартаке» всегда очень сложно.

«В “Спартаке” любой новый тренер изначально на расстрельной должности. Чтобы его полюбили, он должен дать результат. Если этого не будет, болельщики объективно станут его критиковать. Если будет результат, то любой через месяц-два станет любимцем», — подчеркнул Комбаров.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста красно-белые по итогам 24 туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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