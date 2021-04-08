Комбаров высказался относительно возможного ухода Тедеско из «Спартака»

«Наверное, надо решать вопрос не в последний момент. Если бы я был руководителем, то постарался бы принять решение уже сейчас. Чтобы тренер дал четкий ответ: остается он или нет. Но это всё должно проходить в закрытом формате, чтобы информация не вытекала. И от этого отталкиваться. Если тренер говорит, что не изменил своего решения, то искать варианты. Хотя в “Спартаке” тяжело что-то делать без утечек. Очень много слухов, домыслов. Это может дестабилизировать обстановку в команде», — сказал «Известиям» Комбаров.