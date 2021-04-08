Комбаров высказался относительно возможного ухода Тедеско из «Спартака»
Бывший защитник
Бывший защитник
«Наверное, надо решать вопрос не в последний момент. Если бы я был руководителем, то постарался бы принять решение уже сейчас. Чтобы тренер дал четкий ответ: остается он или нет. Но это всё должно проходить в закрытом формате, чтобы информация не вытекала. И от этого отталкиваться. Если тренер говорит, что не изменил своего решения, то искать варианты. Хотя в “Спартаке” тяжело
Также Комбаров отметил, что работать главным тренером в «Спартаке» всегда очень сложно.
«В “Спартаке” любой новый тренер изначально на расстрельной должности. Чтобы его полюбили, он должен дать результат. Если этого не будет, болельщики объективно станут его критиковать. Если будет результат, то любой через
Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста