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11:13 (мск), источник: Sport24

Ярошик: Думаю, у Олича не пойдет в ЦСКА. По крайней мере, так, как хочет сам Ивица

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о том, справится ли новый главный тренер армейцев Ивица Олич, учитывая, что у него нет тренерского опыта.

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Источник: Sport24

«Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их еще больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдет… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь.

Команда
ЦСКА

Какой результат будет удовлетворительным? У ЦСКА очень тяжелый график. Сейчас все будут решать детали: травмы, дисквалификации, характер.

Думаю, серебро РПЛ станет суперрезультатом. Это было бы большим и приятным сюрпризом для меня. А возможную победу в Кубке России назову сказкой, — цитирует Ярошика «RT на русском».

В первом матче под руководством Олича ЦСКА обыграл на выезде «Тамбов» в рамках 24-го тура РПЛ. Армейцы после 24-х туров набрали 43 очка и занимают 4-е место.

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