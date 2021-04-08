Ярошик: Думаю, у Олича не пойдет в ЦСКА. По крайней мере, так, как хочет сам Ивица

«Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в топ-клубах вроде ЦСКА их еще больше. Олич всегда был старательным футболистом, думаю, его отношение к делу не изменилось и на тренерском мостике. Но, боюсь, у него не пойдет… По крайней мере, так, как хочет сам Ивица. Надеюсь, я ошибаюсь.