Ярошик: Думаю, у Олича не пойдет в ЦСКА. По крайней мере, так, как хочет сам Ивица
Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о том, справится ли новый главный тренер армейцев Ивица Олич, учитывая, что у него нет тренерского опыта.
Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о том, справится ли новый главный тренер армейцев Ивица Олич, учитывая, что у него нет тренерского опыта.
«Очень хочется сказать «да», поскольку Ивица — мой друг и я желаю ему всего наилучшего. Но не понаслышке знаю, что даже в маленькой команде возникает очень много проблем. А в
Какой результат будет удовлетворительным? У ЦСКА очень тяжелый график. Сейчас все будут решать детали: травмы, дисквалификации, характер.
Думаю, серебро РПЛ станет суперрезультатом. Это было бы большим и приятным сюрпризом для меня. А возможную победу в Кубке России назову сказкой, — цитирует Ярошика «RT на русском».
В первом матче под руководством Олича ЦСКА обыграл на выезде «Тамбов» в рамках 24-го тура РПЛ. Армейцы после 24-х туров набрали 43 очка и занимают 4-е место.