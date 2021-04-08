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16:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавьер Рибалта покинул «Зенит»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул команду из Санкт-Петербурга.

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Источник: fc-zenit.ru

«Конечно, мне немного грустно, потому что я провел здесь три замечательных года. Сказать по правде, я совсем не чувствую себя счастливым. Помимо того, что происходило на поле, где мы побеждали и завоевывали чемпионские титулы, я считаю достижением то, как ко мне относились здесь и каким я был с людьми. Я встретил много новых друзей, каждый был доволен работой со мной, и я был счастлив работать с этим клубом. Это самое важное для меня.

Команда
Зенит

Пожалуйста, продолжайте оставаться лучшими болельщиками в России и продолжайте поддерживать «Зенит»! Надеюсь, очень скоро мы все вместе сможем отпраздновать третье чемпионство подряд", — цитирует Рибалту пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

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