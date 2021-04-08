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21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Гус Тил может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд» этим летом

«Фейеноорд» заинтересован в полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле, который на данный момент выступает за «Фрайбург» на правах аренды, сообщает Algemeen Dagblad.

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Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, клуб планирует приобрести Тиля в летнее трансферное окно. Тренер «Фейеноорда» Арне Слот уже работал с полузащитником в АЗ «Алкмаар» с 2016 по 2019 год и считает его идеальным игроком для позиции под нападающим.

3 сентября «Фрайбург» арендовал 23-летнего голландца у «Спартака» до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год. В текущем сезоне он вышел на поле в 5 встречах и не отметился результативными действиями.

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