Источник: Гус Тил может перейти из «Спартака» в «Фейеноорд» этим летом

По информации СМИ, клуб планирует приобрести Тиля в летнее трансферное окно. Тренер «Фейеноорда» Арне Слот уже работал с полузащитником в АЗ «Алкмаар» с 2016 по 2019 год и считает его идеальным игроком для позиции под нападающим.