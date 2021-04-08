«Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч с ЦСКА
ТАСС, 8 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч Тинькофф — Российской
ТАСС, 8 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на матч Тинькофф — Российской
Встреча «Спартак» — ЦСКА пройдет 25 апреля. Как сообщает
Отмечается, что в случае положительного решения Роспотребнадзора клуб организует дополнительную продажу билетов.
«Спартак» после 24 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков, ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 43 очка.
Согласно текущим правилам, в Москве на спортивных событиях посещаемость не может превышать 50% от вместимости стадиона. Вместимость домашней арены «Спартака» составляет 45 360 зрителей.