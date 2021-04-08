Аленичев: Сложно сказать, почему выбор ЦСКА при выборе нового главного тренера пал на Олича
Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Дмитрий Аленичев поделился мнением о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича в ЦСКА.
Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Дмитрий Аленичев поделился мнением о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича в ЦСКА.
«Мне сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в