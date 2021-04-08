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8 апреля, источник: Sport24

Аленичев: Сложно сказать, почему выбор ЦСКА при выборе нового главного тренера пал на Олича

Бывший главный тренер «Спартака» и «Арсенала» Дмитрий Аленичев поделился мнением о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича в ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих. С другой — Ивица еще никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех», — цитирует Аленичева RT.

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