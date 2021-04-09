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09:50 (мск), источник: Sport24

СМИ: «Локомотив» рассматривает возможность назначения Черевченко вместо Николича

«Локомотив» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко, который в настоящее время тренирует «Химки». Об этом сообщает Eurostavka.

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Источник: Sport24

«Часть руководства “железнодорожников” хочет, чтобы Черевченко сменил Марко Николича этим летом, несмотря на последние результаты команды. Главный тренер “Химок” является основным кандидатом на замену сербу», — пишет источник.

Команда
Локомотив

«Локомотив» в настоящее время занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, отставая от «Спартака» на 4 очка, а от «Зенита» — на 8.

Под руководством Николича команда выиграла 5 матчей подряд.

11 апреля «Локомотив» ожидает домашний матч 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

Черевченко ранее уже работал в «Локомотиве». Под его руководством «Химки» провели в нынешнем сезоне РПЛ 16 матчей, в которых одержали 10 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

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