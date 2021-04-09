СМИ: «Локомотив» рассматривает возможность назначения Черевченко вместо Николича
«Локомотив» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко, который в настоящее время тренирует «Химки». Об этом сообщает Eurostavka.
«Локомотив» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко, который в настоящее время тренирует «Химки». Об этом сообщает Eurostavka.
«Часть руководства “железнодорожников” хочет, чтобы Черевченко сменил Марко Николича этим летом, несмотря на последние результаты команды. Главный тренер “Химок” является основным кандидатом на замену сербу», — пишет источник.
«Локомотив» в настоящее время занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, отставая от «Спартака» на 4 очка, а от «Зенита» — на 8.
11 апреля «Локомотив» ожидает домашний матч 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Черевченко ранее уже работал в «Локомотиве». Под его руководством «Химки» провели в нынешнем сезоне РПЛ 16 матчей, в которых одержали 10 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.