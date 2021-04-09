СМИ: «Локомотив» рассматривает возможность назначения Черевченко вместо Николича

«Часть руководства “железнодорожников” хочет, чтобы Черевченко сменил Марко Николича этим летом, несмотря на последние результаты команды. Главный тренер “Химок” является основным кандидатом на замену сербу», — пишет источник.

Команда Локомотив

«Локомотив» в настоящее время занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, отставая от «Спартака» на 4 очка, а от «Зенита» — на 8.

Под руководством Николича команда выиграла 5 матчей подряд.

11 апреля «Локомотив» ожидает домашний матч 25-го тура РПЛ со «Спартаком».