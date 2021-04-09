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10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Угроза снятия с чемпионата — действенный метод. Дичь, докатились

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое мнение о работе арбитров в РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

— После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.

— Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско, — говорит Карпин. — Я не президент и не гендиректор, я — тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.

— То, что угроза снятия, действенный метод — дичь?

— Конечно. Вот до чего мы докатились.

— В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?

— Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это — уже который год… Другого не дано.

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