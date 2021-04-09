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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, как происходил разговор с Галицким об отставке

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как происходил разговор об отставке с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

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Источник: Чемпионат.com

«Я не мог говорить о своём решении, не поговорив о нём сначала с президентом. Это вопрос этики. Хотя для себя я решил, что прошедшая игра — последняя для меня в клубе. После матча Сергей Николаевич зашёл в тренерскую, он был абсолютно спокоен. Я сказал, что пришло время мне уходить, команде нужны изменения, новые эмоции.

Команда
Краснодар

После этого Сергей Николаевич позвал меня в ложу, где были другие руководители «Краснодара». Там Галицкий сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше. Я ответил, что с тем эмоциональным состоянием, которое сейчас есть у «Краснодара», будет очень трудно что-то исправить. «Краснодар» не имеет права проигрывать 1:6 и 0:5 — после такого должен приходить другой человек.

Я был поражён этим разговором, потому что он был максимально корректным. Меня поблагодарили за работу, предложили остаться в клубе — если я хоть завтра захочу, мы можем рассмотреть несколько должностей. Это очередное доказательство, насколько Галицкий может быть спокойным даже в самые стрессовые моменты.

Честно говоря, даже не мог подумать, что когда буду уходить, всё будет так тепло и по-мужски", — цитирует Мусаева Sports.ru.

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