«Уфа» назначила главным тренером 37-летнего Стукалова из ФНЛ

«До «Уфы» Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе» и московском «Велесе». Алексей Борисович в первом своем сезоне завоевал с «Велесом» золотые медали ПФЛ. Он покинул команду, оставив «Велес» на восьмой строчке ФНЛ.

Команда Уфа

Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа», — написано на официальном сайте клуба.

Стукалов станет вторым в списке самых молодых главных тренеров в нынешнем сезоне РПЛ. Моложе Стукалова только 35-летний Доменико Тедеско из «Спартака».