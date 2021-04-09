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13:24 (мск), источник: Sport24

«Уфа» назначила главным тренером 37-летнего Стукалова из ФНЛ

Новым главным тренером «Уфы» стал 37-летний Алексей Стукалов. Он подписал контракт до июня 2023 года.

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Источник: fcufa.pro

«До «Уфы» Стукалов работал главным тренером в саратовском «Соколе» и московском «Велесе». Алексей Борисович в первом своем сезоне завоевал с «Велесом» золотые медали ПФЛ. Он покинул команду, оставив «Велес» на восьмой строчке ФНЛ.

Команда
Уфа

Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа», — написано на официальном сайте клуба.

Стукалов станет вторым в списке самых молодых главных тренеров в нынешнем сезоне РПЛ. Моложе Стукалова только 35-летний Доменико Тедеско из «Спартака».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 3 очка. 10 апреля команду ожидает домашний матч 25-го тура против «Ахмата».

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