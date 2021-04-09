ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»

По информации источника, интерес к бразильцу проявляют ЦСКА и «Спартак». В ближайшие дни клубы отправят в «Палмейрас» предложения по игроку.

В минувшем сезоне 25-летний Вейга провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 мячей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2020 году. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4,5 миллионов евро.