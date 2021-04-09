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21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА и «Спартак» поборются за полузащитника «Палмейраса»

Полузащитник «Палмейрас» Рафаэль Вейга может продолжить карьеру в России, сообщает 9 апреля Central da Bola в Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, интерес к бразильцу проявляют ЦСКА и «Спартак». В ближайшие дни клубы отправят в «Палмейрас» предложения по игроку.

В минувшем сезоне 25-летний Вейга провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 мячей. Вместе с командой он выиграл Кубок Либертадорес в 2020 году. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4,5 миллионов евро.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. ЦСКА с 43 очками располагается на четвертой строчке.

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