СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Беневенто» Кальдиролой

По словам источника, красно-белые были заинтересованы в футболисте еще год назад, а сейчас возобновили интерес. Также на 30-летнего Кальдиролу претендует «Сампдория» и несколько других клубов. Действующий контракт итальянца с «Беневенто» заканчивается в июне 2021 года.