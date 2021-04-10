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12:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Беневенто» Кальдиролой

ТАСС, 10 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к защитнику итальянского «Беневенто» Луке Кальдироле. Об этом сообщает портал Calciomercato.

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Источник: AP 2020

По словам источника, красно-белые были заинтересованы в футболисте еще год назад, а сейчас возобновили интерес. Также на 30-летнего Кальдиролу претендует «Сампдория» и несколько других клубов. Действующий контракт итальянца с «Беневенто» заканчивается в июне 2021 года.

Кальдирола перешел в «Беневенто» из немецкого «Вердера» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола.

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