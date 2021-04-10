СМИ: «Спартак» интересуется футболистом «Беневенто» Кальдиролой
ТАСС, 10 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к защитнику итальянского «Беневенто» Луке Кальдироле. Об этом сообщает портал Calciomercato.
ТАСС, 10 апреля. Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к защитнику итальянского «Беневенто» Луке Кальдироле. Об этом сообщает портал Calciomercato.
По словам источника,
Кальдирола перешел в «Беневенто» из немецкого «Вердера» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола.