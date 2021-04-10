Названы самый убыточный и самый прибыльный клубы РПЛ
Названы самый убыточный и прибыльный клубы Российской
Названы самый убыточный и прибыльный клубы Российской
Антирейтинг возглавил «Зенит». Убыток клуба из
Самую большую прибыль по итогам прошлого года получил «Рубин».
Ее размер составил 1,23 миллиарда рублей. За казанской командой расположились московский «Локомотив» (604,5 миллиона рублей) и «Уфа» (523,9 миллиона). Кроме того уточняется, что совокупный чистый убыток клубов РПЛ по итогам 2020 года составил 4,88 миллиарда рублей и увеличился на 16,1 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Источник проанализировал данные ФНС России по 14 из 16 клубов элитного дивизиона. «Химки» и «Ротор» не отчитывались, так как их юридические лица являются бюджетными организациями.