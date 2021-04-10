Названы самый убыточный и самый прибыльный клубы РПЛ

Ее размер составил 1,23 миллиарда рублей. За казанской командой расположились московский «Локомотив» (604,5 миллиона рублей) и «Уфа» (523,9 миллиона). Кроме того уточняется, что совокупный чистый убыток клубов РПЛ по итогам 2020 года составил 4,88 миллиарда рублей и увеличился на 16,1 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом.