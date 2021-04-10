Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом»

Игра прошла в субботу в Химках и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственным голом отметился хавбек Денис Глушаков (60-я минута).

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«Химки» набрали 38 очков после 25 туров и занимают восьмое место в РПЛ. В активе «Тамбова» 13 баллов, команда замыкает турнирную таблицу. Тамбовчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате России.