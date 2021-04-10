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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом»

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Тамбов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в субботу в Химках и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственным голом отметился хавбек Денис Глушаков (60-я минута).

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«Химки» набрали 38 очков после 25 туров и занимают восьмое место в РПЛ. В активе «Тамбова» 13 баллов, команда замыкает турнирную таблицу. Тамбовчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате России.

Матчи 25-го тура РПЛ посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Перед каждой игрой тура проходит специальная церемония в память о подвиге советского космонавта Юрия Гагарина, а матчи начинаются с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!». Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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