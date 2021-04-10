Гол Глушакова принес «Химкам» победу над «Тамбовом»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Тамбов» в матче 25-го тура Российской
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Тамбов» в матче 25-го тура Российской
Игра прошла в субботу в Химках и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственным голом отметился хавбек Денис Глушаков (60-я минута).
«Химки» набрали 38 очков после 25 туров и занимают восьмое место в РПЛ. В активе «Тамбова» 13 баллов, команда замыкает турнирную таблицу. Тамбовчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате России.
Матчи 25-го тура РПЛ посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Перед каждой игрой тура проходит специальная церемония в память о подвиге советского космонавта Юрия Гагарина, а матчи начинаются с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!». Двенадцатого апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.