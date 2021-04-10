Червиченко назвал преимущество «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»

«Спартак» сыграет с «железнодорожниками» на выезде в воскресенье в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«“Локомотив” набрал приличный ход в последнее время. Исход матча во многом будет зависеть от игры Ведрана Чорлуки. Он то выглядит великолепно и все выжигает, то его просто возят. Его дуэль с Александром Соболевым повлияет на результат матча», — рассказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».

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«Но у “Спартака” будет небольшое преимущество, ведь они отдыхали целую неделю и не играли в Кубке. К тому же сейчас красно-белые играют в более быстрый футбол. Думаю, нас ждет результативная ничья со счетом 1:1 или 2:2», — добавил Червиченко.