Червиченко назвал преимущество «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Локомотивом».
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Локомотивом».
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«“Локомотив” набрал приличный ход в последнее время. Исход матча во многом будет зависеть от игры Ведрана Чорлуки. Он то выглядит великолепно и все выжигает, то его просто возят. Его дуэль с Александром Соболевым повлияет на результат матча», — рассказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».
«Но у “Спартака” будет небольшое преимущество, ведь они отдыхали целую неделю и не играли в Кубке. К тому же сейчас
«Красно-белые» занимают в турнирной таблице РПЛ второй место, опережая «Локомотив» на четыре очка.