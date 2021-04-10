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19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Ростов» примет «Рубин» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Обухов, Саплинов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев, Самошников, Мусаев, Йевтич, Абильдгор, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван Ин Бом, Игнатьев.

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