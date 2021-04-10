«Уфа» под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря
ТАСС, 10 апреля. «Уфа» одержала победу над грозненский «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 10 апреля. «Уфа» одержала победу над грозненский «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской
Голы забили Филип Мрзляк (13-я минута), Вилькер Анхель (автогол, 36) и Неманья Милетич (54).
В пятницу «Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.
7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России, тогда домашнюю победу одержал «Ахмат» (1:0).
«Уфа» с 17 очками в 25 матчах поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал», идущий 15-м, имеет столько же очков, но провел на одну игру меньше. «Ахмат» с 32 очками занимает 11-е место. В следующем туре «Ахмат» 17 апреля примет подмосковные «Химки», «Уфа» 18 апреля сыграет на выезде против «Спартака».