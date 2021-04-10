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19:28 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря

ТАСС, 10 апреля. «Уфа» одержала победу над грозненский «Ахматом» со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник».

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Филип Мрзляк (13-я минута), Вилькер Анхель (автогол, 36) и Неманья Милетич (54).

В пятницу «Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.

7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России, тогда домашнюю победу одержал «Ахмат» (1:0).

До игры с «Ахматом» последнюю победу в чемпионате России «Уфа» одержала 6 декабря, в гостях обыграв «Ростов» (1:0) в матче 17-го тура. После этого команда потерпела шесть поражений и один матч завершила вничью.

«Уфа» с 17 очками в 25 матчах поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал», идущий 15-м, имеет столько же очков, но провел на одну игру меньше. «Ахмат» с 32 очками занимает 11-е место. В следующем туре «Ахмат» 17 апреля примет подмосковные «Химки», «Уфа» 18 апреля сыграет на выезде против «Спартака».

Уфа
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
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