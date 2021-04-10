«Уфа» под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря

В пятницу «Уфа» объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.

До игры с «Ахматом» последнюю победу в чемпионате России «Уфа» одержала 6 декабря, в гостях обыграв «Ростов» (1:0) в матче 17-го тура. После этого команда потерпела шесть поражений и один матч завершила вничью.