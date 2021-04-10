Слуцкий впервые за 7 лет обыграл Карпина. Йевтич прибил «Ростов» шикарным дальним ударом
У ростовчан все плохо — 1 победа в 7 матчах в 2021 году.
У ростовчан все плохо — 1 победа в 7 матчах в 2021 году.
«Ростов» и «Рубин» выдали бодрый матч в
На старте матча намного бодрее смотрелись гости. «Рубин» регулярно сочинял опасные атаки и нервировал оборону хозяев — ростовчанам пришлось пережить выстрел Мусаева в штангу, удар Макарова в девятку, а также тревожный угловой, после которого Уремович смахнул головой мяч под перекладину. Если бы не отличная игра Песьякова, «Рубин» бы точно вышел вперед в начале встречи.
Тем не менее к середине тайма все кардинально изменилось: Карпин неожиданно заменил Махатадзе на Хасимото, а «Ростов» придавил «Рубин» к штрафной. Итогом давления стала россыпь острых моментов, самым опасным из которых стал выход один на один Алмквиста: швед с острого угла метил в дальний угол, но попасть в ворота не смог.
Такой яркий матч не мог закончиться без забитых мячей. И на 72-й минуте долгожданный гол
В концовке команды устроили настоящий фестиваль загубленных моментов: Макаров не попал по воротам
Для Слуцкого эта победа стала первой за 7,5 лет в дуэли с Валерием Карпиным. В последний раз Леонид Викторович обыгрывал Валерия Георгиевича в ноябре 2013 года — тогда матч ЦСКА — «Спартак» закончился со счетом 1:0. Карпин же брал верх над Слуцким совсем недавно — в ноябре 2020-го «Ростов» обыграл «Рубин» 2:0.
В личной дуэли тренеров уверенно лидирует Слуцкий. На его счету 8 побед, 4 ничьи, 3 поражения.
Благодаря очередной победе «Рубин» поднялся на четвертое место в РПЛ. У «Ростова» же все печально — команда опустилась на 9 строчку. В 2021 году ростовчане выиграл всего лишь один матч из семи: в 23-м туре они разгромили «Ротор» (4:0). Кажется, в следующем сезоне ростовский клуб останется без еврокубков.