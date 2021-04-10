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21:39 (мск), источник: Sport24

Слуцкий впервые за 7 лет обыграл Карпина. Йевтич прибил «Ростов» шикарным дальним ударом

У ростовчан все плохо — 1 победа в 7 матчах в 2021 году.

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Источник: Sport24

«Ростов» и «Рубин» выдали бодрый матч в Ростове-на-Дону. Команды напридумывали столько моментов, что игра спокойно могла бы закончиться минимум 3:3, но из-за ужасной реализации в сетку ворот влетел только один мяч.

На старте матча намного бодрее смотрелись гости. «Рубин» регулярно сочинял опасные атаки и нервировал оборону хозяев — ростовчанам пришлось пережить выстрел Мусаева в штангу, удар Макарова в девятку, а также тревожный угловой, после которого Уремович смахнул головой мяч под перекладину. Если бы не отличная игра Песьякова, «Рубин» бы точно вышел вперед в начале встречи.

Тем не менее к середине тайма все кардинально изменилось: Карпин неожиданно заменил Махатадзе на Хасимото, а «Ростов» придавил «Рубин» к штрафной. Итогом давления стала россыпь острых моментов, самым опасным из которых стал выход один на один Алмквиста: швед с острого угла метил в дальний угол, но попасть в ворота не смог.

Такой яркий матч не мог закончиться без забитых мячей. И на 72-й минуте долгожданный гол все-таки случился! Деспотович здорово оттер от мяча Байрамяна у чужой штрафной и отдал пас Йевтичу. Тот продвинулся вперед и шикарно пальнул издали: мяч по уходящей от ворот траектории залетел прямо в «девятку».

В концовке команды устроили настоящий фестиваль загубленных моментов: Макаров не попал по воротам из-за пределов штрафной, Деспотович пробил прямо в Песьяков с линии вратарской, а Хаджикадунич смазал с 13 метров. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий изрядно понервничал, однако его клуб все-таки смог взять три очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Слуцкого эта победа стала первой за 7,5 лет в дуэли с Валерием Карпиным. В последний раз Леонид Викторович обыгрывал Валерия Георгиевича в ноябре 2013 года — тогда матч ЦСКА — «Спартак» закончился со счетом 1:0. Карпин же брал верх над Слуцким совсем недавно — в ноябре 2020-го «Ростов» обыграл «Рубин» 2:0.

В личной дуэли тренеров уверенно лидирует Слуцкий. На его счету 8 побед, 4 ничьи, 3 поражения.

Благодаря очередной победе «Рубин» поднялся на четвертое место в РПЛ. У «Ростова» же все печально — команда опустилась на 9 строчку. В 2021 году ростовчане выиграл всего лишь один матч из семи: в 23-м туре они разгромили «Ротор» (4:0). Кажется, в следующем сезоне ростовский клуб останется без еврокубков.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
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