«Краснодар» уступил «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко

Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич.

Этот матч был дебютным для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «Краснодара». Белорусский специалист, ранее возглавлявший московский ЦСКА, был назначен на этот пост 6 апреля, он сменил во главе «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Краснодар», проигравший третий матч подряд в РПЛ, с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 20 баллами идет 13-м.

В 26-м туре «Краснодар» 17 апреля примет петербургский «Зенит», днем позже «Арсенал» дома сыграет с «Тамбовом».