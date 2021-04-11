«Краснодар» уступил «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Краснодар» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Краснодар» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской футбольной
Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Гол на 62-й минуте забил Горан Чаушич.
Этот матч был дебютным для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «Краснодара». Белорусский специалист, ранее возглавлявший московский ЦСКА, был назначен на этот пост 6 апреля, он сменил во главе «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Краснодар», проигравший третий матч подряд в РПЛ, с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 20 баллами идет 13-м.
В 26-м туре «Краснодар» 17 апреля примет петербургский «Зенит», днем позже «Арсенал» дома сыграет с «Тамбовом».
Матчи 25-го тура РПЛ посвящены Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Перед каждой игрой тура проходит специальная церемония в память о подвиге советского космонавта Юрия Гагарина, а матчи начинаются с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!». 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.