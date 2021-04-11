«Локомотив» — «Спартак»: Смолов и Жиго попали в стартовые составы команд
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Баринов, Мухин, Жемалетдинов, Крыховяк, Камано, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Черный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинкский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.